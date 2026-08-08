Психолог объяснил, как сказки и мультики влияют на детей Фото: Shutterstock.

Сами по себе сказки и мультфильмы не вредны. Опасность представляет лишь отсутствие совместного обсуждения. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин.

По словам эксперта, если негативные поступки героев ведут к успеху (например, через обман или устранение персонажей), ребенок может решить, что подлость — это нормальный путь к цели. Другая крайность — истории, где герои пассивно ждут чуда. Без аналитической беседы дети усваивают деструктивные модели поведения.

Психолог рекомендует после просмотра или прочтения книги задавать вопросы: «Почему герой так поступил?», «Как бы поступил ты?». Если ребенок задумывается и спорит с персонажами — контент идет на пользу. По словам психолога, главное — научить детей мыслить критически, что защитит их от любой информации в будущем.

Тем временем психолог Екатерина Клопотова в беседе с RT рассказала, что частая покупка игрушек может воспитать у ребенка потребительское отношение. По ее словам, это происходит из-за акцента на получении новых предметов вместо простой игры с ними.

Психолог Арина Мактаз рассказала, как подготовить ребенка к школе без стресса. Как передает aif.ru, специалист советует родителям перед школой рассказывать детям о ней честно, но позитивно, заранее знакомить с режимом, не сравнивать детей с другими, спокойно относясь к их успехам и неудачам.