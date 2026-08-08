Максим Галкин* обновил свой райдер: теперь он просит русские блюда

Фигурант списка иностранных агентов на территории РФ Максим Галкин Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Юморист Максим Галкин* обновил свой райдер и включил в него блюда русской кухни. Соответствующий список оказался в распоряжении РИА Новости.

«В гримерную Галкина* должны доставить блюда русской кухни, в том числе пирожки с мясом, капустой и картошкой, нарезку из говяжьего языка, печенье курабье, горчицу, хрен, а также мясную, сырную и фруктовую тарелки, горячие блюда», - указано в списке.

Из напитков артист просит подавать литр натурального ягодного морса и бутылку белого полусухого вина категории не ниже DOCG (Италия), DOCa (Испания), AOC (Франция).

Помимо гастрономических пожеланий, комик выдвинул ряд бытовых требований: размещение в лучшем пятизвездочном отеле города, стайлер Dyson Airwrap, упаковку медицинских масок, коньячный бокал и новый коврик для переобувания. Отдельно Галкин* настаивает на предоставлении машины представительского класса и суточных на сумму 1000 долларов либо же евро.

Ранее Максим Галкин* высказался о семейной жизни с Аллой Пугачевой. На музыкальном фестивале в Юрмале у артиста спросили, как ему вместе с супругой удается поддерживать крепкий брак с 27-летней разницей в возрасте.

* - лицо, признанное иностранным агентом на территории РФ.