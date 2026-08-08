Сальдо: Киев заменил результат на поле боя террором мирных жителей. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Киев заменяет отсутствие результата на поле боя террором против мирных жителей России. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.

По словам главы региона, подобные действия ВСУ в Херсонской области фиксируются ежедневно. И данный факт более чем показателен.

«Когда у противника нет успехов на (передовой – прим.ред.), он бьет дронами по гражданским машинам, больницам, дорогам, автобусам, судам и жилым домам. Террор против мирных людей становится заменой военному результату», — заявил Сальдо.

На этом фоне Сальдо сообщил, что за сутки при обстрелах Херсонской области погиб один мирный житель и еще 23 получили ранения. Люди пострадали в том числе при атаках беспилотников и подрывах на минах. Повреждения также получили гражданские объекты.