Дерматолог рассказала, почему опасно редко менять белье Фото: Shutterstock.

Старое постельное белье превращается в среду для бактерий и пылевых клещей. Об этом в беседе с Lenta.ru предупредила дерматовенеролог Екатерина Анпилогова.

По ее словам, «золотой стандарт» смены белья — раз в семь дней. За это время на ткани оседают пот, кожное сало и чешуйки эпидермиса.

Особой зоной риска специалист назвала наволочку. Анпилогова уточнила, что в квадратном сантиметре нестираемой ткани живет до трех миллионов бактерий, включая золотистый стафилококк. Это провоцирует воспаления и акне. При жирной коже наволочку рекомендуется менять каждые два-три дня, а в жару или при болезни — каждые три-четыре дня.

Анпилогова советует стирать белье при температуре от 60 градусов для уничтожения клещей и тщательно сушить его, чтобы сохранить здоровье кожи.

Дерматолог Ирина Котова в беседе с RT назвала привычки, ускоряющие старение кожи. В список вошли неправильный режим (менее 7-8 часов, в душном или светлом помещении, на боку или животе), избыток быстрых углеводов и нехватка воды, отсутствие физической активности, курение, алкоголь, а также сон в макияже, использование косметики без учета сезона и отсутствие фотозащиты.

Врач-дерматовенеролог Марина Леонова в разговоре с aif.ru предупреждает о рисках летнего макияжа. Некоторые компоненты косметики (ретиноиды, кислоты, цитрусовые эфиры, гидрохинон) повышают чувствительность кожи к УФ-лучам, вызывая пигментацию и морщины. Специалист рекомендовала в это время года избегать тональных кремов, жирных текстур, скрабов, спиртовых средств и теней для век, чтобы избежать парникового эффекта и акне.