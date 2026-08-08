Мирошник отметил, что западные государства любят все время кричать, что «Россия виновата во всем». Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Канада выступает одной из самых активных стран, которая распространяет миф о «кражей Россией» украинских детей. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ТАСС.

По его словам, западные государства любят все время кричать, что «Россия виновата во всем». Одним из таких вбросов является пропаганда, будто наши военные постоянно похищают детей на территории Украины.

«Этим (распространении пропаганды - прим. ред.) активно озабочена Канада, которая возглавляет и формирует некую такую "ассоциацию по возврату детей". Каких детей? Откуда детей? Но это неважно. Важно, что можно обвинить Россию», - подчеркнул дипломат.

Тем временем уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова продолжает вести работу по возвращению мирных граждан на родину. Недавно омбудсмен вновь обсудила этот вопрос с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Обе стороны делают все возможное, чтобы воссоединить семьи.