16 тысяч жителей Орловской области остались без света из-за непогоды

Тысячи жителей Орловской области сидят без электричества с вечера 7 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения оказались 16 тысяч жителей Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в социальной сети «Макс».

Инцидент произошел вечером 7 августа.

«По территории Орловской области прошел грозовой фронт, который принес сильный ветер и ливни с градом. <...> Зафиксированы случаи отключения электроснабжения - по состоянию на 07:00 без электричества остаются более 16 тыс. жителей Орловской области в 263 населенных пунктах», - написал глава региона.

По словам Клычкова, сотрудники «Орелэнерго» уже приступили к восстановительным работам. Устранять неполадки будут 30 бригад.

Ранее жители Воронежа стали массово жаловаться на долгое отключение электричества. Более суток десятки домов стоят без света. Компания «Воронежэнерго» сообщила, что часть жилища временно переключили на запасные линии и генераторы.