Heartlander News: Минюст США поддержал монастырь РПЦЗ в споре о ветропарке

Свято-Троицкий собор Свято-Троицкого монастыря Фото: ru.wikipedia.org.

Министерство юстиции США встало на сторону Свято-Троицкого монастыря Русской православной церкви заграницей в судебном споре против возведения ветряного парка возле обители в Нью-Йорке. Об этом пишет Heartlander News.

Согласно проекту Rolling Hills Wind, вокруг территории монастыря планируется построить несколько десятков ветряных турбин. В документе значится, что их высота составит свыше 200 метров.

По мнению представителей церкви, реализация данного проекта способна нанести серьезный ущерб религиозной жизни общины и ограничить право монахов на свободное исповедание веры. Американское ведомство подало в суд официальное заявление в поддержку позиции религиозной организации.

Отметим, что монастырь вместе с семинарией представляют собой один из наиболее значимых духовных центров Русской зарубежной церкви, а их постройки внесены в Национальный реестр исторических мест США.

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