Politico: отказ ФРГ закупать газ ставит под угрозу отопительный сезон в Европе Фото: REUTERS.

Отказ правительства Германии централизованно закупать газ для подземных хранилищ может поставить под угрозу предстоящий отопительный сезон в Европе. Об этом пишет Politico.

Обычно операторы подземных хранилищ газа (ПХГ) запасают топливо летом, когда оно дешевле, а зимой продают его с наценкой. Однако в этом году из-за конфликта вокруг Ирана и перебоев с поставками через Ормузский пролив цены остаются высокими, поэтому закачка идет медленнее.

К 6 августа хранилища Германии были заполнены менее чем на 48%, а в Евросоюзе — примерно на 58%. Последний показатель стал минимальным для блока за 15 лет. Ситуация в ФРГ особенно важна для соседей: на страну приходится около 20% мощностей европейских ПХГ.

«Уровень заполненности хранилищ Германии не просто исключительно низкий для этого времени года, но исторически низкий», — заявил директор Ассоциации операторов подземных хранилищ газа INES Себастьян Хайнерманн.

При этом власти ФРГ не намерены закупать топливо за счет бюджета, считая заполнение хранилищ обязанностью частных компаний и трейдеров. В Минэкономики страны опасаются, что государственное вмешательство дополнительно подстегнет цены.

Даже при заполнении немецких ПХГ на 76%, которое частные операторы считают реалистичным, аномально холодная зима может привести к дефициту. Риски затрагивают и соседние страны, поскольку Германия договорилась помогать им с поставками в чрезвычайных ситуациях. Среди них Австрия, Италия, Дания и Швейцария. О рисках для ФРГ в случае холодной зимы ранее также предупреждала INES.

На этом фоне аналитики предупредили, что сразу шесть стран ЕС могут столкнуться с нехваткой газа зимой. В их числе Германия, Нидерланды, Бельгия, Швеция, Болгария и Словакия. В июле темпы заполнения европейских ПХГ оставались минимальными для этого периода с 2021 года. Одной из причин эксперты назвали высокую стоимость импортного топлива.