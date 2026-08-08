Шесть человек получили ранения на Ильском НПЗ из-за падения обломков БПЛА

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ильском вспыхнул после падения фрагментов беспилотника Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Шесть человек получили ранения в результате возгорания, произошедшего на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода после падения обломков беспилотника. Об этом сообщил глава Северского района Краснодарского края Алексей Чеверев в «Максе».

По предварительным данным, инцидент произошел вследствие атаки дрона ВСУ, который сбили силы противовоздушной обороны.

«Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ. По предварительной информации, пострадали 6 человек», - написал политик в публи

Как уточнил Чеверев, на месте происшествия сейчас работают сотрудники экстренных служб. Пострадавшим уже оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Пожар продолжают тушить.

Ранее стало известно, что 7 августа три украинских беспилотника упали на крышу логистического центра WB в Екатеринбурге. Всех сотрудников сразу эвакуировали оттуда. Жертв и раненых нет.