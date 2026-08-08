ВС России установили контроль над Ивановкой в Харьковской области

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Российские военные взяли под контроль населённый пункт Ивановка в Харьковской области. Об этом 8 августа, в субботу, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что задачу ВС РФ выполнили подразделения группировки войск «Север» в результате активных наступательных действий.

Ранее российские подразделения освободили село Анискино в Харьковской области. Об этом 7 августа сообщило Минобороны РФ. Кроме того, на прошедшей неделе под контролем ВС РФ оказались такие населённые пункты, как Белый Колодезь, Устиновка, Бакшеевка и Ольговка в Харьковской области.

Как отмечалось в публикациях KP.RU, освобождение ряда населённых пунктов, включая Анискино и Белый Колодезь, создаёт предпосылки для оперативного окружения более десяти сел, всё ещё занятых украинскими формированиями.