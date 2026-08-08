МИД России указал на попытки Запада втянуть Грузию в кровавые авантюры Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Западные страны, Киев и грузинские радикальные силы пытаются втянуть Тбилиси в новые кровавые авантюры на Южном Кавказе. Об этом заявили в МИД России в годовщину событий августа 2008 года.

В ведомстве подчеркнули, что одним из ключевых шагов для стабилизации обстановки должно стать начало делимитации границ Грузии с Южной Осетией и Абхазией с последующей демаркацией.

«Эти задачи приобретают особую значимость на фоне попыток западников, нацистского режима в Киеве и грузинских радикальных политических сил втянуть Тбилиси в новые кровавые авантюры на Южном Кавказе», — отметили в МИД РФ.

В министерстве также напомнили, что после конфликта 2008 года были запущены Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье. По оценке российской стороны, этот формат и созданные в его рамках механизмы помогали поддерживать относительное спокойствие на границах трех государств.

Москва призвала участников переговоров сосредоточиться на обеспечении безопасности Абхазии и Южной Осетии. В МИД рассчитывают на начало работы над соглашением о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, и Сухумом и Цхинвалом — с другой. В ведомстве считают такие юридические обязательства гарантией от повторения событий августа 2008 года.

В августе прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ответственность за начало конфликта 2008 года лежит на прежнем руководстве страны. Он назвал действия властей того периода ударом по национальным интересам Грузии. При этом Тбилиси выступает за мирное урегулирование отношений с Абхазией и Южной Осетией.