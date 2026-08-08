Фон дер Ляйен заявила, что Европа и США должны пресечь все источники доходов РФ Фото: REUTERS.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила новый американский санкционный пакет и призвала совместными усилиями ЕС и США перекрыть финансовые потоки, поступающие в Россию от экспорта. Своё заявление она разместила в соцсети X.

«С помощью жёстких, взаимодополняющих санкций Европа и Соединённые Штаты смогут ещё раз показать, чего могут достичь исторические партнёры, когда действуют сообща», — написала она.

Американский законопроект, который разрабатывался при участии покойного сенатора Линдси Грэма*, предполагает введение 100-процентных пошлин на товары из России для пяти государств, которые закупают наибольшие объёмы российских энергоносителей. Кроме того, на весь остальной импорт из РФ в США могут быть установлены пошлины до 500%. При этом страны, импортирующие менее 15% российского газа в год, могут получить послабления при условии постепенного сокращения закупок.

Отметим, что замруководителя администрации президента Максим Орешкин констатировал, что санкции Запада не отразились на объёмах внешней торговли страны: с 2021 по 2025 год они остались примерно на том же уровне, просто поменялась география поставок.

Кремль при этом не раз заявлял о неэффективности санкций, в частности, официальный представитель президента Дмитрий Песков подчёркивал, что у Москвы на ограничения Запада давно выработался «иммунитет».

*внесён в России в перечень террористов и экстремистов