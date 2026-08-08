Школьников порадовали длинным отдыхом осенью, но есть нюанс: что будет с каникулами в этом году Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Осенние каникулы у российских школьников, которые учатся по четвертям, в 2026/2027 учебном году окажутся длиннее зимних. Это следует из плана каникул, направленного Минпросвещения РФ в регионы.

По календарю, осенний отдых продлится с 26 октября по 3 ноября. С учетом выходных и нерабочего 4 ноября, когда отмечается День народного единства, школьники суммарно будут отдыхать 12 дней.

Зимние каникулы запланированы с 31 декабря по 10 января. Их продолжительность составит 11 дней. Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027-го.

Немногим ранее Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников с 1 сентября 2026 года. Из методических рекомендаций исключили норму, которая позволяла задавать ученикам первого класса работу на дом продолжительностью до одного часа. Теперь обучение первоклассников должно проходить без домашних заданий.

Кроме того, с нового учебного года изменится объем нагрузки в начальной школе. За четыре года общий объем аудиторных занятий должен составлять от 2966 до 3305 академических часов. Новые требования также начнут действовать с 1 сентября.

Также с нового учебного года в российских школах изменится программа обучения. Увеличится количество часов истории, а обществознание будут преподавать только в 9-11 классах. Для учеников средней школы также введут новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». В Минпросвещения объяснили изменения укреплением единого образовательного пространства страны.

Также Минпросвещения обновило рекомендации по внеурочной деятельности на 2026/2027 учебный год. В перечень вошли «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты», «Орлята России», военные учебные сборы и начальная военная подготовка. Общий объем внеурочных занятий не должен превышать десяти часов в неделю.

В то же время, в Общественной палате предложили изменить подход к проверке домашних заданий из-за распространения нейросетей. Учителям посоветовали чаще проводить устные проверки, чтобы оценивать реальный уровень знаний учеников. Авторы инициативы считают, что такой подход поможет понять, насколько самостоятельно школьник выполнил работу.