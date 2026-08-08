Welt am Sonntag: Евросоюз увеличил импорт российского СПГ на 14% Фото: REUTERS.

Европейские страны в июне увеличили закупки российского сжиженного природного газа на 14% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные независимого Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) из Хельсинки.

Доходы России от продажи энергоносителей, по подсчётам экспертов, составили около €60 млн в сутки. Основным импортёром российского СПГ в июне стала Франция: через порт в Монтуар-де-Бретань за месяц прошло в четыре раза больше газа, чем в мае. Газета отметила, что рост поставок фактически перечёркивает стратегию Брюсселя, который планировал полностью отказаться от российского газа к 2027 году.

Ранее KP.RU писал, что страны ЕС в мае также нарастили закупки российского газа до максимума с начала 2025 года. Поставки достигли 1,5 млрд евро, увеличившись за месяц на 17%, а за год — на 27%, причём основной рост обеспечил сжиженный природный газ.

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