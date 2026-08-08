Полиция задержала Аргама Абрамяна в Армении 8 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Армянская полиция задержала Аргама Абрамяна по делу о заказном убийстве. Он является сыном бывшего премьера страны Овика Абрамяна и зятем арестованного лидера оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. О задержании сообщил Следком Армении.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы нацбезопасности, были получены данные, свидетельствующие о том, что убийство С.В., совершенное в Ереване 30 апреля 2023 года, было заказано бывшим мэром Арташата, экс-депутатом парламента А.А. (Аргамом Абрамяном - ред.)», - указано в заявлении.

По версии следствия, Абрамян якобы из-за ревности, думая, что жена изменила с пастырем религиозной общины «Христиане евангельской веры» и передавала тому деньги, решил отомстить. Убийство он поручил своему охраннику, считают правоохранительные органы.

Абрамяна хотят судить по статье «Склонение к совершению заказного убийства». Сейчас решается вопрос о его аресте.

Недавно в Армении был задержан член оппозиционной партии Арекназ Манукян. В его доме проводились обыски.