Жителя Урала арестовали за донаты через платные реакции в Telegram

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В Нижнем Тагиле арестовали мужчину, которого обвиняют в финансировании террористической организации. Переводы он делал через Telegram, передает пресс-служба судов Свердловской области.

Следствие считает, что житель Нижнего Тагила переводил деньги лицу, причастному к деятельности признанной террористической организации. Он оказал материальную поддержку через Telegram, а именно – через «звезды», платные реакции на посты в мессенджере. Из сообщения пресс-службы свердловских судов следует, что в общей сложности мужчина перевел 1148 рублей и 29 копеек.

Правоохранительные органы просили суд об аресте фигуранта дела, и ходатайство было удовлетворено.

«Суд удовлетворил ходатайство и избрал [...] меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 04.10.2026. Постановление может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение 3 суток», – сказано в сообщении.

Ранее KP.RU выпускал разъяснение, насколько легально покупать платные товары и подписку в Telegram после внесения Павла Дурова* в список террористов и экстремистов. Юрист настоял, что мессенджер и его владелец – это два разных субъекта права.

*лицо, внесенное в список террористов и экстремистов