Депутат Колесник призвал Польшу вернуть территории, отвоеванные Красной армией Фото: REUTERS.

Польше следует вернуть территории от Штеттина до Данцига, которые для нее отвоевала Красная армия. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru.

Так депутат отреагировал на резкие высказывания президента Польши Кароля Навроцкого в адрес россиян. Колесник напомнил о потерях советских войск при освобождении страны во время Второй мировой войны.

По словам парламентария, если польские власти настолько негативно относятся к России, Варшаве стоило бы отказаться и от территорий, полученных после войны. Колесник отметил, что при освобождении Польши погибли около 600 тысяч советских солдат.

«Кароль Навроцкий — просто дурак. Он вроде начал нормально, у него были довольно приличные заявления. Но поляк есть поляк. Если они так „москалей“ не любят, могли бы вернуть территорию от Штеттина до Данцига, которую для них с большими потерями отвоевала Красная армия и которую они, не моргнув глазом, забрали», — заявил депутат.

Колесник также обратил внимание на отношение польских властей к советским памятникам. По его словам, некоторые жители страны ухаживают за ними тайно, опасаясь возможного наказания.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нынешнее существование Польши во многом стало возможным благодаря СССР. Так дипломат ответила на высказывания Навроцкого в адрес россиян. Она также напомнила о роли советских солдат в разгроме нацистской Германии и формировании послевоенных границ Польши.