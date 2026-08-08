Index: экс-главе МИД Венгрии Сийярто грозит тюремный срок из-за дела о взятке

Сийярто грозит лишение свободы сроком до трех лет по делу о взятке Фото: REUTERS.

Бывшего главу венгерского МИД Петера Сийярто подозревают в получении взятки. Ему может грозить тюремный срок до трех лет. Об этом сообщает портал Index.

Как уточняется, материалы дела были переданы из столичной следственной прокуратуры в BRFK после того, как венгерский активист Иштван Теньи обратился с заявлением о подозрении в коррупционном преступлении.

Издание также подчеркивает, что бывший министр более не находится под защитой как чиновник.

«Поскольку Петер Сийярто больше не является депутатом парламента, он не обладает депутатской неприкосновенностью», - следует из материала.

Сайт KP.RU прежде сообщал, что правительство Венгрии инициировало проверку в отношении бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто. Расследование напрямую связано с реализацией проекта по возведению атомной электростанции «Пакш-2». Также под проверку попали и другие венгерские чиновники, отвечающие за этот проект.