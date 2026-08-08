В зоне СВО при выполнении задания погиб журналист Александр Родионов. Фото: Ирина Суслова

В зоне специальной военной операции погиб журналист из Екатеринбурга Александр Родионов, сообщает «КП-Екатеринбург». Он работал в редакциях «Коммерсант-Урал», «Новый Регион – Екатеринбург», «ФедералПресс» и ЕАН. В 2013 году Александр Родионов получил награду «Золотая акула» за профессиональное мастерство.

Журналист отправился на линию боевого соприкосновения. По словам его сестры Ирины, Александр Родионов погиб ещё в августе прошлого года при выполнении задания, однако родные узнали об этом только сейчас.

Как рассказала Ирина, за годы своей службы её брат получил три награды: медали «За отвагу» и «За храбрость», а также орден «Службою и храбростью». Два раза был ранен.

Прощание с Александром Родионовым пройдёт в Екатеринбурге в среду, 12 августа, на Нижне-Исетском кладбище. Церемония начнётся в 11:30 в храме во имя иконы Божией Матери «Казанская».

Редакция KP.RU выражает искренние соболезнования семье погибшего.

В июне 2026 года стало известно о гибели бывшего журналиста ВГТРК-Вологда Дмитрия Свечушкина с позывным «Штурман». Он выполнял боевую задачу в Харьковской области и погиб в результате атаки FPV-дрона 21 мая.