Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире8 августа 2026 11:01

В Болгарии рядом с компрессионной станцией взорвался неизвестный беспилотник

Спецслужбы Болгарии расследуют взрыв неопознанного дрона возле станции
Арина СЕРОВА
Спецслужбы Болгарии расследуют взрыв неопознанного дрона возле станции

Спецслужбы Болгарии расследуют взрыв неопознанного дрона возле станции

Фото: REUTERS.

В Болгарии рядом недалеко от компрессионной станции взорвался неизвестный беспилотник. Правоохранительные органы выясняют детали происшествия. Эту информацию рассказал премьер-министр стран Румен Радев по итогам внеочередного заседания Совета безопасности при правительстве.

«В 08:10 минут (совпадает с московским временем) был зафиксирован инцидент, неидентифицированный дрон появился в болгарском воздушном пространстве и взорвался», - заявил политик.

Согласно его данным, при инциденте никто не пострадал. Место ЧП уже оцепили. В настоящий момент полиция и следователи ведут расследование, чтобы выяснить все детали и узнать кому принадлежит БПЛА.

KP.RU прежде писал, что аналогичный случай произошел на территории немецкого аэропорта в Лейпциге. Там упал неизвестный беспилотник с самодельной взрывчаткой. После инцидента власти города усилили меры безопасности.