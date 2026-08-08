В Болгарии рядом с компрессионной станцией взорвался неизвестный беспилотник

Спецслужбы Болгарии расследуют взрыв неопознанного дрона возле станции Фото: REUTERS.

В Болгарии рядом недалеко от компрессионной станции взорвался неизвестный беспилотник. Правоохранительные органы выясняют детали происшествия. Эту информацию рассказал премьер-министр стран Румен Радев по итогам внеочередного заседания Совета безопасности при правительстве.

«В 08:10 минут (совпадает с московским временем) был зафиксирован инцидент, неидентифицированный дрон появился в болгарском воздушном пространстве и взорвался», - заявил политик.

Согласно его данным, при инциденте никто не пострадал. Место ЧП уже оцепили. В настоящий момент полиция и следователи ведут расследование, чтобы выяснить все детали и узнать кому принадлежит БПЛА.

KP.RU прежде писал, что аналогичный случай произошел на территории немецкого аэропорта в Лейпциге. Там упал неизвестный беспилотник с самодельной взрывчаткой. После инцидента власти города усилили меры безопасности.