Медведев: России сегодня плевать на мнение западных стран

Медведев заявил, что трагедия в 2008 году в Абхазии показала РФ, какие глупые взгляды навязывает Запад. Фото: ШТУКИНА Екатерина, POOL/ТАСС.

России сегодня абсолютно плевать на мнение стран Запада. Такое заявление сделал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в в интервью РИА Новости.

По его словам, трагедия 2008 года в Абхазии показала Москве, что не стоит ориентироваться на мнение зарубежных стран. В особенности, когда дело касается безопасности.

«Решение о защите Абхазии и Южной Осетии вызвало на Западе истерику. Нас клеймили, пугали изоляцией, грозили последствиями. Сейчас мы понимаем, что это был "пробный шар". <...> Когда мы говорим о мнении международного сообщества, нужно понимать, что имеется в виду. Если это так называемый коллективный Запад – США, Европа и отдельные малозначительные сателлиты <...> – то на их мнение нам действительно плевать», - написал он.

Ранее зампред Совбеза сообщал, что ВС России сейчас находятся в важной точке завершения спецоперации. По его словам, чиновники так же, как и военные, должны сделать все возможное для победы в конфликте на Украине.