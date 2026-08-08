Медведев: Украину после краха режима ждут покаяние и восстановление Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинское общество после краха нынешнего киевского режима ждет долгий процесс покаяния и восстановления. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

В качестве примера он привел Грузию. По словам Медведева, Тбилиси сейчас проводит прагматичную политику, однако последствия действий прежних властей страна будет ощущать еще долго.

«Украинское общество после неминуемого краха киевской хунты ждет долгий процесс покаяния и восстановления. Такие кризисы оставляют уродливые шрамы не только в экономике, но и в массовом сознании», — заявил зампред Совбеза.

Медведев допустил, что после этого украинское общество сможет найти новых, более разумных руководителей. В противном случае, по его оценке, страну ждет гибель.

Ранее Медведев заявил, что Запад использует Украину как инструмент против России. По его словам, именно победа в специальной военной операции является главным условием сохранения страны. Он также призвал россиян объединиться для достижения этой цели.