Все пляжи Геленджика и пригорода закрыли из-за угрозы БПЛА Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Все пляжи в Геленджике, а также в Кабардинке и в Дивноморском закрыты в связи с угрозой атаки вражеских беспилотников и действиями противовоздушной обороны РФ. Об этом 8 августа, в субботу, заявил глава города Алексей Богодистов в мессенджере «Макс».

«Уважаемые жители и гости курорта! В связи с опасностью атаки БПЛА, работой ПВО, все пляжи в Геленджике, Кабардинском и Дивноморском сельских округах закрыты. Сохраняйте спокойствие и помните, безопасность людей превыше всего», – написал мэр.

Как уточняет «КП-Кубань», пляжи в микрорайоне Голубая Бухта также закрыты. На территории города объявлена беспилотная опасность, работают системы ПВО. Отдыхающих призвали покинуть побережье курорта. Указывается, что при необходимости жителям и гостям Геленджика следует звонить в экстренные службы по номеру 112.

Ранее KP.RU сообщал о трагедии в Архипо-Осиповке под Геленджиком, где 3 августа в результате падения украинского беспилотника погибли семь человек, включая четырёх детей, 58 отдыхающих получили ранения. Власти квалифицировали произошедшее как целенаправленный удар по гражданской инфраструктуре и гражданским лицам.