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НовостиПолитика8 августа 2026 11:13

Киев потерял очередной боевой вертолет, экипаж погиб при попытке сбежать

Украинская сторона опубликовала некролог старшему лейтенанту ВВС Украины Ярославу Демчевскому
Марк СОКОЛОВ
Киев потерял очередной боевой вертолет, экипаж погиб при попытке сбежать

Киев потерял очередной боевой вертолет, экипаж погиб при попытке сбежать

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Киев потерял очередной боевой вертолет при попытке вывести авиацию из-под удара российских войск. Экипаж машины, предположительно, погиб. Об этом сообщает "Российская газета".

В Черкасской области опубликовали некролог старшему лейтенанту ВВС Украины Ярославу Демчевскому. Он служил бортовым техником и погиб при падении вертолета во время рассредоточения боевой техники.

По данным канала «Воевода вещает», украинскую авиацию спешно эвакуировали с аэродрома ВСУ в Кировоградской области из-под удара ВС РФ. Во время этого маневра один из вертолетов потерпел крушение.

Бортовой техник входит в состав экипажа Ми-8 вместе с командиром и вторым пилотом. О судьбе остальных летчиков официально не сообщается, однако источник утверждает, что шансов выжить при падении машины у них не было.

Напомним, 6 июля в Полтавской области разбился еще один украинский вертолет Ми-8. Его использовали для перехвата российских беспилотников. Катастрофа произошла во время выполнения боевой задачи. Тогда сообщалось о погибших военнослужащих ВСУ.