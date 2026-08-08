Киев потерял очередной боевой вертолет, экипаж погиб при попытке сбежать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Киев потерял очередной боевой вертолет при попытке вывести авиацию из-под удара российских войск. Экипаж машины, предположительно, погиб. Об этом сообщает "Российская газета".

В Черкасской области опубликовали некролог старшему лейтенанту ВВС Украины Ярославу Демчевскому. Он служил бортовым техником и погиб при падении вертолета во время рассредоточения боевой техники.

По данным канала «Воевода вещает», украинскую авиацию спешно эвакуировали с аэродрома ВСУ в Кировоградской области из-под удара ВС РФ. Во время этого маневра один из вертолетов потерпел крушение.

Бортовой техник входит в состав экипажа Ми-8 вместе с командиром и вторым пилотом. О судьбе остальных летчиков официально не сообщается, однако источник утверждает, что шансов выжить при падении машины у них не было.

Напомним, 6 июля в Полтавской области разбился еще один украинский вертолет Ми-8. Его использовали для перехвата российских беспилотников. Катастрофа произошла во время выполнения боевой задачи. Тогда сообщалось о погибших военнослужащих ВСУ.