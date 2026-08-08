Индустриальный щит Алтайского края: Антон Алиханов и Виктор Томенко наметили векторы развития производства.

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Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов совершил рабочую поездку в Алтайский край. Свой маршрут глава федерального ведомства начал с предприятия «БТК Текстиль» на базе БМК «Меланжист Алтая». Это крупнейший в Сибири текстильный кластер полного цикла, где создают защитные материалы нового поколения. Министру продемонстрировали весь технологический процесс — от подготовки сырья до работы автоматизированного роботизированного склада.

«Алтайский край – крупный промышленный центр с диверсифицированной экономикой. Мы фиксируем положительную динамику в развитии инфраструктуры: создаются технопарки и кластеры, активно используются механизмы льготного финансирования, - отметил Антон Алиханов. - Со своей стороны, министерство продолжит оказывать системную поддержку для устойчивого развития промышленного комплекса края».

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своём посте в национальном мессенджере «Макс» отметил важность состоявшегося диалога.

«Промышленность — одна из основных сфер экономики Алтайского края, - уточнил глава региона. - Наши предприятия вносят свой значимый вклад в обороноспособность страны, активно занимаются импортозамещением. Только в 2025 году алтайские предприятия получили 1,1 миллиарда рублей федеральных субсидий через Минпромторг РФ. Сегодня состоялся визит в Алтайский край министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. Он посетил несколько производственных площадок и высоко оценил работу алтайских предприятий».

В ходе визита глава Минпромторга также побывал в Новоалтайске, на предприятии «Алтайвагон». Здесь ему показали роботизированные сварочные комплексы в рамно-заготовительном цехе и автоматизированную линию сборки колёсных пар. Министр пообщался с молодыми рабочими, ответив на вопросы о кадровом потенциале и развитии инженерных школ. Стоит напомнить, что именно в Алтайском крае выпускается каждый пятый грузовой вагон России.

По итогам объезда всех площадок Антон Алиханов провёл совещание с руководителями промышленных предприятий края, где были намечены дальнейшие шаги по укреплению кооперационных связей и повышению эффективности господдержки. Губернатор Томенко, в свою очередь, подтвердил, что региональные власти продолжат сопровождать перспективные инвестпроекты и помогать предприятиям адаптироваться к новым вызовам.