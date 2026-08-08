Bloomberg: Турция начала ограничивать движение судов в Черном море после атак Фото: REUTERS.

Турция начала ограничивать движение торговых судов в Черном море на фоне участившихся атак. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, изменения затронули в том числе суда, направляющиеся в Новороссийск. Официально о введении новых ограничений турецкие власти пока не объявляли.

Управление береговой охраны Турции отказало некоторым судам в проходе через проливы. В других случаях ведомство запросило дополнительное время на рассмотрение заявок.

На этом фоне МИД Турции призвал Россию и Украину принять срочные меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Заявление прозвучало после атак беспилотников на турецкие гражданские суда «Яшар» и «Надежда», вышедшие из Новороссийска. В Анкаре предупредили, что дальнейшая эскалация может иметь серьезные последствия, в том числе для продовольственной безопасности.

Напомним, 8 августа у Новороссийска был атакован сухогруз MV Gulluk под флагом Турции. Удар беспилотника пришелся на жилые помещения судна. Погибших и пострадавших не было.