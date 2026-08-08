В Севастополе при атаке БПЛА повреждены более 20 домов и 10 машин Фото: REUTERS.

В Севастополе при атаке вражеских беспилотников были повреждены 12 многоквартирных и 10 частных домов. Также 10 автомобилей получили повреждения пулями. Как сообщил губернатор Михаил Развозжаев на своём канале в "Максе". За день военные отразили две атаки ВСУ, сбив 35 беспилотников – преимущественно над морем и вдали от береговой линии, никто из людей не пострадал.

В Гагаринском и Балаклавском районах, а также на Северной стороне зафиксированы разбитые окна в многоэтажках. В частных домах в разных районах города пулями повреждены крыши и стены. Автовладельцы также сообщили о повреждениях машин от стрелкового оружия.

"Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы с утра отразили две атаки ВСУ. Сбито 35 БПЛА. Главное, что никто из людей не пострадал", – написал Развожаев.

Губернатор предупредил, что при обнаружении обломков дронов нельзя подходить к ним – нужно сразу звонить 112. Он также призвал доверять только официальной информации. Воздушная тревога звучала в городе четыре раза с начала суток.

Ранее KP.RU писал, что 7 августа при атаке украинского БПЛА на многоквартирный дом в Керчи погибли двое мирных жителей, еще один получил ранения. Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь.