МАГАТЭ: Запорожская АЭС потеряла внешнее питание в третий раз за неделю Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Запорожская АЭС в третий раз за неделю временно потеряла внешнее электроснабжение. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

Причина очередного отключения пока не установлена. Во время перебоя резервное питание станции обеспечивали аварийные дизель-генераторы.

«Сегодня ЗАЭС в третий раз за эту неделю на короткое время потеряла внешнее электроснабжение, при этом аварийные дизель-генераторы обеспечили резервное электропитание. Это уже 25-й случай потери внешнего электроснабжения на ЗАЭС за время военного конфликта», — говорится в публикации.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что риски потери внешнего электроснабжения Запорожской АЭС сохраняются. По его словам, линии электропередачи станции остаются под угрозой обстрелов. В МАГАТЭ также называют внешнее питание одним из наиболее серьезных вопросов безопасности ЗАЭС.