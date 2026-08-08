Тысячи немцев вышли на улицы Плауэн для участия в акции против политики Мерца

Примерно 10 тысяч протестующих вышли на улицы Плауэн, требуя отставки Мерца. Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

В немецком городе Плауэн тысячи жителей собрались на улицах для участия в акции протеста против политики канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом информирует агентство DPA.

«В субботу (8 августа) в Плауэне много людей вышло на демонстрацию против правительства ФРГ, требуя его отставки», - следует из публикации.

По данным агентства, организатором демонстрации выступило общественное движение Projekt M1llion, которое заявило об участии порядка 10 тысяч человек. Помимо отставки, жители требуют снижения тарифов на газ и электричество, реформу системы общественного телерадиовещания, а также немедленная депортация «всех совершивших преступления мигрантов».

Тем временем соратники Фридриха Мерца уже вовсю обсуждают его снятие с должности лидера Германии. Чиновники, как и многие граждане государства, недовольны его политическими решениями.