Лубинец: В ТЦК на западе Украины мужчин массово лишают прав на отсрочку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На западе Украины мужчин с действующими отсрочками от военной службы массово удерживают в ТЦК и лишают правовых гарантий. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Нарушения выявили во время мониторингового визита в Береговский ТЦК в Закарпатье. Гражданам с действующими документами блокировали выход из ТЦК. Отсрочки в отдельных случаях отменяли без заседаний комиссий и оформления протоколов. По словам омбудсмена, в государственную информационную систему также вносили заведомо ложные сведения, а основанием для лишения прав становились фиктивные рапорты.

«Сотни военнообязанных со всей Украины фактически оказались в статусе заложников, их незаконно удерживали с действующими отсрочками и не выпускали с территории РТЦК и СП, а правовые гарантии просто аннулировали без всяких оснований», — сообщил Лубинец.

На сборном пункте также обнаружили антисанитарию, нехватку питьевой воды, белья, одеял и средств гигиены.

Тем временем на Украине начались массовые проверки территориальных центров комплектования. По данным украинских парламентариев, выявлено 208 нарушений законодательства, составлен 101 административный протокол и возбуждено одно уголовное дело. Ранее Лубинец также заявлял, что мобилизованные массово бегут еще до отправки на передовую.