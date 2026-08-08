Стало известно о радиационной обстановке в Запорожской области после отключения света на ЗАЭС Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно о радиоционной обстановке в Запорожской области. На территории ЗАЭС после отключения света радиоционный фон не превышен. Об этом рассказали на станции.

Отмечается, что внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено менее чем за час. Кроме того, сотрудники станции подчеркнули, что отключение электричества произошло по технической причине. Автоматика перешла на резервные каналы поступления электроэнергии, коллапса не случилось. Сейчас питание станции стабильное.

Нужно отметить, что подобная ситуация на станции случается не в первый раз. Чаще всего свет на ЗАЭС пропадает из-за террористических атак киевского режима. Так, например, 4 августа также пришлось задействовать резервные генераторы для поддержания электричества на станции.