Вучич считает маловероятным скорое вступление Сербии в ЕС Фото: REUTERS.

В Белграде прошла встреча Александара Вучича с Владимиром Зеленским, на которой сербский президент заявил, что сейчас ускоренное вступление его страны в Евросоюз практически невозможно. По его словам, этому мешает ряд политических причин.

«Украина хочет скорейшего вступления в ЕС, и я сказал Зеленскому, что все это понимаю, но, как президент Сербии и политический ветеран, я не вижу в данный момент возможности, прежде всего, для скорейшего вступления Сербии в ЕС по многочисленным политическим причинам», – отметил Вучич.

Сербия получила статус кандидата на членство в ЕС ещё в 2012 году, а переговоры о вступлении ведутся с 2014-го. Однако в июле этого года Вучич уже выражал разочарование тем, что за последние пять лет Белград не открыл ни одной новой главы в переговорном процессе.

Ранее KP.RU писал, что президент Сербии Александр Вучич заявил о невозможности расширения Евросоюза в ближайшие несколько лет, поскольку блок не готов принимать решения о новых членах. Кроме того, сербский лидер признал, что даже введение антироссийских санкций не гарантирует Сербии членство в ЕС, так как Брюссель найдёт новые препятствия, включая проблему Косова.