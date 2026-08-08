Вучич: Сербия сделает все для помощи Киеву во вступлении в Евросоюз

Вучич заверил, что Белград не намерен как-либо препятствовать Киеву в этом процессе вступления в ЕС Фото: REUTERS.

Сербия готова оказать всестороннюю поддержку Украине на ее пути к вступлению в Европейский союз. Об этом сообщил сербский лидер Александар Вучич по итогам переговоров с главарем киевского режима Владимиром Зеленским в Белграде.

Сербский президент выразил заинтересованность в скорейшем прохождении Украиной всех этапов переговорного процесса с ЕС. Политик подчеркнул, что Белград не намерен как-либо препятствовать Киеву в этом процессе.

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине на ее европейском пути», - заявил Вучич.

Тем временем недавно Сербия отказалась подписывать антироссийскую декларацию на саммите Украины и стран Юго-Восточной Европы в Киеве. Документ призывал к ужесточению санкций против Москвы и поддержке Незалежной. Сербия оказалась единственным государством, не поддержавшим итоговую декларацию.