Вучич: Сербия сделает все для помощи Киеву во вступлении в Евросоюз

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Сербия готова оказать всестороннюю поддержку Украине на ее пути к вступлению в Европейский союз. Об этом сообщил сербский лидер Александар Вучич по итогам переговоров с главарем киевского режима Владимиром Зеленским в Белграде.
Сербский президент выразил заинтересованность в скорейшем прохождении Украиной всех этапов переговорного процесса с ЕС. Политик подчеркнул, что Белград не намерен как-либо препятствовать Киеву в этом процессе.
«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине на ее европейском пути», - заявил Вучич.
Тем временем недавно Сербия отказалась подписывать антироссийскую декларацию на саммите Украины и стран Юго-Восточной Европы в Киеве. Документ призывал к ужесточению санкций против Москвы и поддержке Незалежной. Сербия оказалась единственным государством, не поддержавшим итоговую декларацию.