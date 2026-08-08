Три человека пострадали при атаке ВСУ на грузовик в Белгородской области Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

8 августа в хуторе Богатый Новооскольского округа Белгородской области дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. Ранения получили трое мужчин, сообщили в "Максе" оперштаба региона.

Один мужчина получил проникающие ранения брюшной полости и находится в тяжёлом состоянии, ещё двое граждан пострадали от осколков. Бригады скорой помощи доставляют их в областную клиническую больницу.

По данным оперштаба, всего в Белгородской области были атакованы восемь муниципалитетов. В Шебекинском округе повреждены инфраструктурный объект и два частных дома, в Яковлевском округе загорелся прицеп грузового автомобиля, на данный момент его уже потушили. В Белгородском округе повреждены крыши двух корпусов предприятия, в Борисовском округе загорелась крыша частного дома, возгорание ликвидировано.

В Грайворонском округе после детонации дрона разбиты окна, повреждены фасад, забор и газовая труба частного дома, один дом сгорел полностью. В Ракитянском округе от атак FPV-дронов в двух частных домах повреждены кровли и фасады.

Днём ранее в Белгородской области в результате атаки украинского дрона погиб мужчина, который ехал на велосипеде. Трагедия случилась в селе Замостье Грайворонского округа.