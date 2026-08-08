Вручили баночку и хотели заставить мочиться при полицейских: туристка из РФ пережила настоящий кошмар во Вьетнаме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россиянка рассказала, что во Вьетнаме она пережила настоящее унижение во время общения с полицейскими. Ей выдали тест-полоску, баночку для сбора анализов и хотели заставить мочиться на глазах сотрудников правоохранительных органов. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.

«Одна из россиянок рассказала, что к ней вломились четверо полицейских. Они вручили тест-полоску, баночку и потребовали сдать анализ в их присутствии», — отмечается в сообщении от россиянки.

Оказалось, что вьетнамские полицейские таким образом хотели провести тест на содержание наркотических веществ в организме туристки. Оказалось, что во вьетнамском Дананге начались массовые проверки туристов из России на наркотики.

До этого стало известно об еще одном неприятном отдыхе россиянки во Вьетнаме. Туристка рассказала, что она перенесла сложную операцию после пребывания в жаркой стране, из ее ноги достали личинок.