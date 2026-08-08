Собянин: Обновление метро Москвы стимулирует развитие предприятий в регионах

На Замоскворецкой линии метро в прошлом году запустили поезда нового поколения "Москва-2026". Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Обновление московского метро стимулирует развитие промышленных предприятий по всей стране. Столица является одним из крупнейших заказчиков подвижного состава и комплектующих, которые производятся в регионах. Как Москва обеспечивает предприятия долгосрочными контрактами, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

Глава города привел в пример Замоскворецкую линию метро, которая за последние годы была серьезно модернизирована. Оборудование для нее поставляют сразу несколько регионов.

«В марте 2024 года мы начали менять поезда на зеленой ветке. В декабре прошлого года запустили новый, один из самых технологичных в мире поездов "Москва-2026". В 2026 и 2027 годах ожидаем поставку суммарно 700 вагонов. Они завершат обновление Замоскворецкой линии и выйдут на Рублево-Архангельскую», - написал глава столицы.

Всего за последние десять лет для столичного метро приобрели более 5 тысяч новых вагонов. Они перевозят пассажиров на Кольцевой, Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линиях. Кроме того, современные поезда приобрели для новых маршрутов — Большой кольцевой линии и Троицкой ветки.

Сейчас по темпам обновления поездов российская столица занимает лидирующие позиции среди мегаполисов Европы и Америки.

«Программа модернизации метро помогает развивать транспортное машиностроение по всей России. Масштабные заказы столицы формируют долгосрочные производственные цепочки. Мы стимулируем разработку новых технологий, создание производственных мощностей, даем работу тысячам специалистов. Даже в условиях санкционного давления российские предприятия успешно замещают импортные технологии» - рассказал Сергей Собянин.

Например, в Санкт-Петербурге делают системы видеонаблюдения и двери для вагонов московского метро. В поездах нового поколения двери стали на 32% шире, что сделало посадку и высадку пассажиров более комфортной.

Предприятия Тверской области являются крупнейшими поставщиками комплектующих для поездов. Местные предприятия производят климатическое оборудование, рамы для вагонов, осветительное оборудование, металлоконструкции, детали для оформления интерьера вагонов. Один из заводов специализируется на производстве световых линий для поездов серий «Москва - 2024» и «Москва - 2026». Кроме того, в Твери работает большой промышленный технопарк, выпускающий оборудование для транспортного машиностроения. В нем заняты около 3 тысяч человек.

Владимирская область поставляет столице тяговые двигатели для поездов метро. Предприятия Ростовской области выпускают высокотехнологичное оборудование, в том числе блоки цифровых информационных систем, информационные табло, пульты машиниста, а также системы автоматического пожаротушения.

Нижегородская область делает поручни для салонов вагонов, Рязанская область — пассажирские диваны. В Татарстане выпускают сиденья и кресла машиниста, а в Пензенской области — тормозные системы. Ярославские предприятия поставляют шумоизоляционные и лакокрасочные материалы.

Обновление общественного транспорта по всей стране является одной из ключевых задач Народной программы «Единой России». Планируется, что к 2030 году регионы получат 32 тысячи современных автобусов, трамваев и электробусов.