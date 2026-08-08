Зеленский заявил, что Украина якобы договорилась с США о поставках ракет ПВО. Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы уже имеет договоренности с США о ежемесячных поставках ракет для систем ПВО. Свою сказочную историю он рассказал в беседе с журналистами по итогам встречи с сербским лидером Александаром Вучичем.

Нелегитимный президент Украины сообщил, что Киев продолжает вести переговоры с Вашингтоном о военных поставках. Оказалось, эти разговоры уже якобы ведут к успеху, поскольку стороны смогли прийти к соглашению. А именно, что ВСУ начнут выделять каждый месяц ракеты для Patriot.

При этом он добавил, что данных поставок Украине все равно недостаточно.

Стоит отметить, что совсем недавно американский глава Дональд Трамп категорически отказал Киеву в поставке ракет ПВО. Он обосновал свой ответ тем, что Штатам самим нужно это оружие.

Ранее глава киевского режима признавался, что украинские силы ПВО не могут сбивать российские ракеты. После этого он призвал Запад выполнить обещания по пакетам военной поддержки и ускорить договоренности о лицензиях на системы Patriot.