Хуснуллин: ситуация на трассе «Новороссия» значительно улучшилась Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил ТАСС, что ситуацию на трассе «Новороссия», где были проблемы, удалось переломить, движение по ней в целом восстановлено.

«В целом ситуация значительно улучшилась в процентном соотношении, движение более-менее восстановилось», – сказал Хуснуллин. Политик сообщил, что по трассе за сутки проходит около семи тысяч автомобилей. Из них около трёх тысяч – это грузовые машины.

Он подчеркнул, что любые потери, безусловно, тяжелы и болезненны. Особенно, когда гибнут люди: враг наносит удары и по гражданским авто. По словам Марата Хуснуллина, он ежедневно получает доклады о сбитых беспилотниках и случаях поражения автомобильной техники, в основном бензовозов.

Ранее KP.RU писал, что губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту Владимиру Путину о полном контроле РФ над трассой Р-280 «Новороссия», являющейся сухопутным коридором в Крым, и отметил значительное падение эффективности украинских дронов в регионе.