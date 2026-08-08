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НовостиПроисшествия8 августа 2026 12:58

В Калмыкии колесо «Камаза» попало в легковой автомобиль, один человек погиб

Всем пострадавшим в ДТП в Калмыкии оказана помощь
Людмила МИТРОХИНА
В Калмыкии колесо «Камаза» попало в легковой автомобиль, один человек погиб

В Калмыкии колесо «Камаза» попало в легковой автомобиль, один человек погиб

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На трассе в Калмыкии от автомобиля «Камаз» отлетело колесо, повредив легковой автомобиль. Один человек погиб, шесть пострадали. Об этом сообщает МЧС по республике.

«В результате ДТП один человек погиб, шесть пострадали (один из них ребенок)», — говорится в сообщении от оперативных органов.

Позже в МЧС рассказали, что авария произошла в 12:25 мск субботы на 286-м км трассы Р-216. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Оперативные службы прибыли на место ДТП, идет осмотр транспортных средств и сбор материала по делу. Сотрудникам оперативных служб предстоит установить, по чьей вине произошло ДТП.

Ранее KP.RU писал, что на Урале произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибло пять человек.