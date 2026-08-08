Главарь киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский начал говорить о тяжелой зиме, которую Украина готовится пережить. Конечно, он рассчитывает на помощь Европы. На этот раз бывший комик решил пустить слезу в Белграде. Он заявил, что на Украине почти не осталось целых ТЭС.

«Отдельно мы обсудили вызовы предстоящей зимы, когда на Украине практически не осталось целых тепловых электростанций, поэтому наше энергетическое сотрудничество имеет большое значение», — написал он в своем Telegram-канале после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

Нужно отметить, что правительство Украины бьет тревогу. Новый премьер-министр страны Сергей Корецкий ожидает, что грядущая зима будет самой тяжелой за последние несколько лет. Он так же, как и Зеленский, надеется на поддержу ЕС в этом вопросе. Премьер Украины хочет получить финансирование по меньшей мере около 650 млн евро.

Ранее KP.RU рассказал, что Зеленского в Сербии не ждали. Более того, народ страны был против того, что власти устроили прием нелегитимному президенту Украины. В Белграде отметили, что приезд Зеленского связан с большим давлением от ЕС.