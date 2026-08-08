В Норильске самолёт выкатился за пределы взлётной полосы после посадки. Фото: Канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в "Максе"

Грузовой Boeing 737 авиакомпании S7 («Сибирь») выполнявший рейс из Москвы (Домодедово), по предварительным данным, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в канале мессенджера «Макс».

В сообщении уточняется, что инцидент случился после посадки самолёта на взлётно-посадочную полосу. К счастью, обошлось без пострадавших. Новосибирская транспортная прокуратура уже организовала проверку соблюдения авиакомпанией законодательства о безопасности полётов. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее KP.RU писал, что в конце июня Boeing 737-800, следовавший рейсом Новосибирск — Мирный, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Мирного, на борту находились 173 пассажира, никто не пострадал.