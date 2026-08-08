Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Задержки поставок зенитных ракет могут вынудить Киев и Запад закончить конфликт на Украине. Об этом пишет колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион. Журналист уверен, что ЕС и Киев встанут на колени перед президентом России Владимиром Путиным и будут готовы к миру в перспективах тяжелой зимы.

Из-за замедления поставок зенитных боеприпасов Украина не сможет долго поддерживать текущую интенсивность действий, особенно остро дефицит ракет для комплексов ПВО. Италия и Франция обсуждают передачу Киеву боеприпасов для своих ЗРК SAMP/T, но их запасы ограничены. Что касается США, то президент Дональд Трамп отказал главе киевского режима Владимиру Зеленскому в скорых поставках ракет. Он подчеркнул, что Штатам вооружения нужны не меньше. С таким смелым заявлением выступил колумнист Bloomberg.

Россия же всегда говорила, что готова к мирной сделке, но важно учитывать интересы Москвы. Киев может сам закончить конфликт на Украине, и Зеленский знает, что для этого нужно, подчеркнули в Кремле. Позиция Москвы по конфликту остается неизменной, нужно устранить первопричины, о которых уже не раз говорил Путин.