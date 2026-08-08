Главу правящей партии Косова Курти забросали яйцами в парламенте Фото: Ольга ЮШКОВА.

В парламенте самопровозглашенного Косова лидера правящего движения «Самоопределение» Альбина Курти закидали яйцами прямо во время выступления. Об этом сообщает портал «Косово онлайн».

К трибуне подошла депутат от оппозиционной партии и начала забрасывать Курти яйцами. Его однопартийцы бросились защищать лидера, после чего сессию парламента прервали.

7 июня в самопровозглашённом Косове за последние полтора года уже в третий раз прошли досрочные парламентские выборы. Причина — местные депутаты так и не смогли договориться о новом главе края после того, как у прежнего руководителя Вьосы Османи истекли полномочия. Из-за этого политического тупика законодательный орган пришлось распустить. Хотя победу на голосовании одержало движение «Самоопределение», для утверждения кандидатуры президента ему всё равно придётся искать компромисс с оппозиционными силами.

Ранее KP.RU писал, что Россия и Сербия подтвердили нацеленность на совместное противодействие дальнейшей суверенизации Косово и защиту прав сербского населения в крае на основе резолюции Совбеза ООН.