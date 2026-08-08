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НовостиПолитика8 августа 2026 13:44

«Денег нет и не будет»: Зеленский признал катастрофическое положение Украины

Зеленский: у Украины нет таких денег на оборону, как у России
Людмила МИТРОХИНА
Главарь киевского режима Владимир Зеленский

Главарь киевского режима Владимир Зеленский

Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский признал, что Украина в катастрофическом положении. Он подчеркнул, что в стране денег нет и не будет. С таким заявлением бывший комик выступил после приезда в Сербию. Конечно, он не упустил возможности попросить у ЕС нового финансирования.

«(Необходимы — прим. ред.) дополнительные деньги, чтобы украинская "оборонка" производила больше, потому что есть мощности. Это большие деньги… Таких денег, как у России, которая использует их для боевых действий, у Украины нет и не будет», — резюмировал украинский политик.

Нужно сказать, что своим истеричным заявлением Зеленский проговорился и невольно подтвердил слова президента России Владимира Путина. Лидер России говорил, что конфликт на Украине закончится через месяц или два, если деньги спонсоров ВСУ закончатся.