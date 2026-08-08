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НовостиВ мире8 августа 2026 14:02

Вучич раскрыл детали переговоров с Зеленским в Белграде

Вучич сообщил, что не обсуждал военное сотрудничество с Зеленским
Людмила МИТРОХИНА
Президент Сербии Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич

Фото: REUTERS.

Президент Сербии Александр Вучич раскрыл, о чем именно разговаривал с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белграде. Сербский политик отметил, что военное сотрудничество не обсуждалось. Вучич подчеркнул, что Белград не будет оказывать поддержку Киеву в военной сфере пока идет СВО.

«Мы не обсуждали никакого военного сотрудничества сегодня, в нынешних условиях. Что произойдет после окончания войны — это уже другой вопрос», — резюмировал Вучич во время пресс-конференции после встречи с бывшим комиком.

Ранее KP.RU сообщил, что народ Сербии недоволен приездом главаря киевского режима в страну. Более того, в Белграде начались протесты из-за приезда Зеленского. Власти региона отметили, что прием украинского политика был вынужденным. На Сербию было оказано давление от ЕС в этом вопросе.