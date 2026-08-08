Уиткофф и Кушнер могут прилететь в Киев и Москву на следующей неделе Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/Global Look Press

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер планируют посетить Киев и Москву на следующей неделе. Об этом ТАСС заявил источник.

«В диапазоне недели — дней десяти поездка может состояться», — говорится в сообщении от агентства.

Нужно отметить, что в Кремле по этому поводу еще не дали комментариев. Но там ранее отмечали, что Москва и США находятся в режиме диалога. В случае необходимости визит американских представителей может быть экстренно организован.

Ранее KP.RU сообщил, что переговоры по Украине между США и Россией были поставлены на паузу. Это произошло из-за смещения интересов Вашингтона. Штаты сосредоточились на своих проблемах, в частности, на конфликте в Иране и вопросе судоходства в Ормузском проливе.