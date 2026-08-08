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НовостиПолитика8 августа 2026 14:14

Снегирев: Украина не сможет производить ракеты для Patriot даже с лицензией

Военный аналитик сказал, что в Незалежной нет производственной базы для выпуска ракет PAC-3
Анна АДАМАЙТЕС
Снегирев: Украина не сможет производить ракеты для Patriot даже с лицензией

Снегирев: Украина не сможет производить ракеты для Patriot даже с лицензией

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Украина никогда не наладит выпуск ракет PAC-3 для ЗРК Patriot, даже если США предоставят лицензию. Об этом заявил украинский военный аналитик Дмитрий Снегирев в эфире YouTube-канала «Новости Live».

По его словам, даже если бы США передали лицензии, американцы требовали бы производство на территории Германии, а не Украины – прежде всего из-за риска уничтожения заводов. Кроме того, аналитик отметил, что в стране нет ни нужной производственной базы, ни достаточного количества квалифицированных кадров.

По словам Снегирева, Вашингтон также опасается утечки технической документации. Он напомнил о деле бизнесмена Тимура Миндича, который, не имея доступа к гостайне, получал сверхсекретные документы.

Ранее KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп отказал Киеву в передаче сотен ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, заявив, что они нужны самим Соединённым Штатам для защиты на Ближнем Востоке.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин при этом назвал «чистым КВНом» попытки Зеленского искать ракеты для Patriot через дипломатов, призвав Киев вместо этого сосредоточиться на мирных переговорах.