В Одессе под обстрел попала компания, обслуживающая гитлеровскую Германию Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немецкая компания Blumenthal GMBH (Гамбург) теряет суда под Одессой. В 30-40-е годы она была ключевым морским перевозчиком для гитлеровской Германии и Франко. Об этом пишет ТАСС, изучив данные открытых ресурсов мониторинга морского трафика.

Три судна компании пострадали от российских беспилотников у Одессы за две недели. Таким образом, российские военные продолжают дело своих дедов и уничтожают военные цели, которые ранее использовались гитлеровской Германии. Сухогруз CHRISTINA B поврежден, но дошел до Констанцы в Румынии. Судно EMIL покинуто командой и дрейфует в 20 милях от Одессы.

"Компания Blumenthal GMBH широко известна в мире морских перевозок. Созданная в 1901 году в Гамбурге, она вошла в историю как один из крупнейших перевозчиков, работавших перед Второй мировой войной и в годы войны в интересах фашистской Германии, в результате чего к 1945 году она потеряла 100% своего флота", — говорится в материале издания.

До войны она нелегально поставляла оружие генералу Франко в Испании через пароходы Blumenthal. Оружие скрывалось в партиях угля, несмотря на запрет Комитета по невмешательству.

Ранее KP.RU сообщил, что российские военные наносят удары только по военным целям на Украине. Также поражаются и околовоенные цели, которые используются для нужд ВСУ.