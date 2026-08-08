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НовостиВ мире8 августа 2026 14:41

Извержение вулкана Этна на Сицилии парализовало аэропорт Катании

Воздушную гавань на Сицилии закрыли из-за выброса пепла, рейсы не принимают и не отправляют
Анна АДАМАЙТЕС
Извержение вулкана Этны на Сицилии парализовало аэропорт Катании

Извержение вулкана Этны на Сицилии парализовало аэропорт Катании

Фото: REUTERS.

Аэропорт Катании на Сицилии полностью прекратил приём и отправку рейсов из-за извержения вулкана Этна и выброса огромного количества пепла в атмосферу. Об этом уведомила компания-оператор воздушной гавани SAC.

Как уточняется в заявлении, воздушное пространство в районе вулканического облака к юго-западу остаётся закрытым, а стабильные ветры не позволяют снять ограничения. Закрытие продлится до дальнейшего уведомления.

Пробуждение вулкана Этна, самого высокого среди действующих в Европе, началось ещё в июне. Сообщалось, что раскалённая лава непрерывно стекает по склонам, а на высоте около 3000 метров открылось новое жерло. Местные власти успокоили жителей и туристов, заявив, что угроз для поселений у Этны пока нет, однако эксперты предупредили о рисках при изменении направления лавового потока или усилении пепловых выбросов.