ВС РФ поразили сухогрузы с техникой ВСУ в Николаеве и военные склады в Одессе

Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП
Вооружённые силы России нанесли удары по военным объектам на юге Украины. В порту Николаева и в акватории Чёрного моря поражены сухогрузы, перевозившие военную технику Вооружённых сил Украины. Об этом 8 августа сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Кроме того, в одесском порту уничтожены военные склады с аппаратурой связи и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Согласно данным российского военного ведомства, удары были нанесены высокоточным оружием воздушного базирования, а также ударными БПЛА.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины», — подчеркнули в Министерстве обороны России.
Ранее KP.RU писал, что российские военные нанесли удары по двум сухогрузам южнее и восточнее Одессы, доставлявшим военные грузы для украинской армии.
Военный эксперт Андрей Марочко рассказывал, что морская блокада Одессы и удары по портам усложняют и делают дороже логистику поставок западного оружия Киеву.